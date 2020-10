Child Focus meldt de onrustwekkende verdwijning van Lisa Pollet. Het vijftienjarige meisje werd voor het laatst gezien op 8 oktober in Vloesberg (Henegouwen).

Lisa Pollet is vijftien jaar, 1,65 meter groot, heeft een normale lichaamsbouw, donkerbruine ogen en halflang bruin haar. Wie haar gezien heeft of mogelijk meer weet over haar verdwijning, wordt gevraagd om contact op te nemen met Child Focus op het nummer 116 000 of via de app ChildRescue.