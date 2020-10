Testen of in quarantaine: Slovaakse regering wil de hele bevolking testen

Als je je niet op corona laat testen, moet je in quarantaine. Dat is de drastische beslissing die de Slovaakse regering dinsdag heeft genomen. De procedure voor hun geplande corona-massatests bepaalt dat de komende drie weekenden van vrijdag tot zondag alle bewoners ouder dan tien jaar van het land worden onderworpen aan een snelle antigeentest.

De aanpak van de regering krijgt heel wat kritiek in de media. De populistisch-conservatieve premier Igor Matovic had het plan aangekondigd in het weekend zonder eerst zijn coalitiepartners op de hoogte te brengen.

Hoewel de eerste fase van de massatests aanstaande vrijdag zal moet beginnen, beantwoordde Matovic pas dinsdag de vraag of de tests vrijwillig of verplicht zullen zijn: “De test zal zeer waarschijnlijk vrijwillig zijn - maar met het voorbehoud dat iedereen die niet negatief test de komende tien dagen in quarantaine moet. “

Afgezien van juridische vragen hebben gezondheidsdeskundigen kritiek op de betrouwbaarheid van de sneltests. Ze wijzen er ook op dat er een tekort aan personeel is om ze af te nemen. Het leger wil ongeveer 8.000 soldaten inzetten ter ondersteuning van de tests, maar minister van Volksgezondheid Marek Krajci moest toegeven dat er nog steeds medisch geschoold personeel wordt gezocht. Hij hoopt dat vrijwilligers en geneeskundestudenten zich aanmelden, zei hij dinsdag.