De zomer van 2021 wordt niet zorgeloos, stelt Steven Van Gucht. Ook anderen temperen de te hoge verwachtingen. “Zelf met vaccins zullen we nog een jaar en misschien zelfs twee jaar mondmaskers moeten dragen.”

Het is een illusie om te denken dat we meteen terug naar pre-coronatijden kunnen als het langverwachte vaccin er is. Die waarschuwing komt van de Belgische vaccin­expert en -consultant Michel De Wilde ...