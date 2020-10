Donald Trump niet tevreden met beslissing om microfoons tijdens presidentieel debat uit te zetten

De Amerikaanse president Donald Trump is niet te spreken over de beslissing om de microfoons op stil te zetten tijdens delen van het presidentiële debat. Het laatste debat voor de presidentsverkiezingen vindt donderdag plaats.

De Commissie voor de Presidentiële Debatten kondigde maandagavond aan dat Trump en zijn Democratische rivaal Joe Biden elk twee minuten de tijd krijgen om te antwoorden op de vragen van de moderator zonder onderbroken te worden. Daarna mogen ze weer interrumperen. Zo hopen de organisatoren een chaotisch debat als het vorige te vermijden.

Het hele gebeuren is te gek voor woorden, verklaarde Trump in een telefonisch interview met zender Fox news. De president poneerde nog dat de commissie zijn microfoon bij de debatten vier jaar geleden al had afgezet. “Deze mensen zijn geen goede mensen”, zei hij over de organisatoren.

Trump haalde verder ook uit naar moderator Kristen Welker. Hij beschuldigde haar Biden voor te trekken. Volgens de Republikein is “niets eerlijk” aan het aanstaande debat.

Donderdag vindt het debat tussen Biden en Trump plaats in de Amerikaanse staat Tennessee. Dat is minder dan twee weken voor de verkiezingen, die op 3 november worden gehouden. In de peilingen loopt Biden voor op Trump.

Het tweede televisiedebat moest vorige week plaatsvinden, maar dat ging niet door omdat Trump weigerde het digitaal te laten verlopen nadat hij positief had getest op het coronavirus.