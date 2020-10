Thibaut Courtois kijkt uit naar groepsfaseChampions League: “Ik denk dat we deze keer kunnen winnen”

Real Madrid begint woensdag aan zijn seizoen in de Champions League met een wedstrijd in groep B tegen Shakhtar Donetsk. Thibaut Courtois kijkt uit naar de start van het Kampioenenbal. “De Champions League is heel belangrijk voor ons en voor de club”, vertelde de doelman dinsdag op een persmoment.

“We willen een sterke wedstrijd spelen en winnen”, verklaarde de Rode Duivel. “Iedereen probeert zijn werk op het veld op de best mogelijke manier uit te voeren, en ik moet de ploeg bijstaan op moeilijke momenten. Op zulke ogenblikken moet een doelman zich tonen, want we scoren weinig. Elke speler zal zich volledig geven om te winnen.”

Courtois voetbalt sinds de zomer van 2018 voor Real maar kende sindsdien weinig plezier in de Champions League. De Spaanse grootmacht sneuvelde de twee voorbije seizoenen in de achtste finales, tegen respectievelijk Ajax en Manchester City. De Limburger gelooft deze editie wel in de kansen van Real.

“Ik heb vertrouwen in de groep, ik denk dat we de competitie kunnen winnen. Real is altijd favoriet. We hebben genoeg kwaliteit om aan het einde van de rit de Beker in de lucht te kunnen steken.”

Inter Milan, met Romelu Lukaku en Radja Nainggolan, en Borussia Mönchengladbach maken groep B vol.

(belga)