Londense onderzoekers gaan vrijwilligers besmetten met coronavirus in zoektocht naar vaccin

Britse onderzoekers zijn van plan om vanaf januari 2021 vrijwilligers te besmetten met het coronavirus. Nog nooit werd een vaccin op die manier getest, maar volgens de wetenschappers is het cruciaal om de ontwikkeling van het felbegeerde vaccin te kunnen versnellen.

In plaats van het vaccin op de gewoonlijke manier te testen - door te wachten tot gevaccineerden thuis of in hun dagelijks leven besmet worden - willen onderzoekers de vrijwilligers in een gecontroleerde omgeving aan het virus blootstellen. In een eerste fase zullen wetenschappers op zoek gaan wat de kleinste dosis is van het virus dat mensen kan besmetten. 90 gezonde vrijwilligers tussen 18 en 30 jaar oud zullen zo’n dosis toegediend krijgen. Vervolgens, later in het voorjaar, hopen de wetenschappers vrijwilligers te kunnen inenten met veelbelovende vaccins en hen dan bloot te kunnen stellen aan het virus om te zien hoe goed de vaccins hen beschermen. De Britse regering zal beslissen om welke vaccins het zal gaan.

Nog geen medicijn

Het onderzoek wordt niet overal goed onthaald. Heel wat deskundigen stellen zich namelijk de vraag of dergelijk onderzoek wel acceptabel is, grotendeels omdat er tot op heden nog geen effectieve behandeling is voor Covid-19. De onderzoekers van de Imperial College London lieten weten dat ze het antivirale medicijn remdesivir zouden gebruiken, maar dat medicijn heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie amper een impact op de overlevingskansen.

Ook zullen in eerste instantie alleen jonge, gezonde vrijwilligers betrokken zijn bij het onderzoek, wat betekent dat de bevindingen mogelijk niet volledig van toepassing zijn op de mensen die het grootste risico lopen, namelijk ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen.

Maar voorlopig is het dus nog afwachten tot januari. De studie moet namelijk nog goedgekeurd worden door de Britse Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. De Britse overheid liet alvast weten 34 miljoen pond te willen investeren in het onderzoek.