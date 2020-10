Vriend noch vijand is veilig voor keiharde aanvallen van Trump: het schietkraam van de president

Artsen, atleten, journalisten of zelfs zijn eigen stafchef. Iedereen die ook maar een beetje tegen zijn kar rijdt, krijgt dezer dagen de volle laag van president Trump. Hij gaat zover in zijn persoonlijke aanvallen, dat zijn entourage zich zorgen begint te maken over zijn ‘mood swings’, en zijn team er zelfs wanhopig van wordt. Want een populaire topviroloog of basketballegende aanvallen terwijl je achterop hinkt in de peilingen, is dat wel een goed idee?