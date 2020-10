Joe Biden blijft voor tweede dag thuis, op twee weken van presidentsverkiezingen

De Democratische kandidaat voor het Witte Huis had dinsdag voor de tweede opeenvolgende dag geen enkele publiek evenement in zijn agenda, een opvallend contrast met zijn rivaal Donald Trump, die de meetings aaneenrijgt op twee weken van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.

Om 9.30 uur plaatselijke tijd maakte de campagneploeg van Joe Biden dinsdag bekend dat hij voor de rest van de dag forfait gaf.

De tegenstrevers van de 77-jarige Democraat trekken zijn fysieke en geestesgesteldheid voortdurend in twijfel. De gewezen vicepresident van Barack Obama bracht zaterdag al bij hem thuis door, de dag na een meeting in de staat Michigan.

De 74-jarige Trump daarentegen zegt dat hij “immuun” is voor het coronavirus, drie weken nadat hij positief getest is op het virus en in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij houdt voortaan dagelijks campagnemeetings in de staten die beslissend zullen zijn voor de verkiezing. De president zet zijn marathon dinsdag voort in de industriestad Erie, in de staat Pennsylvania.

De twee rivalen zien elkaar donderdag in Nashville, Tennessee, voor een laatste debat.