Ricca depanneert achterin, Dennis in de spits: ontdek hier de elf waarmee Club Brugge het opneemt tegen Zenit

Charles De Ketelaere krijgt de voorkeur op Noa Lang, Emmanuel Dennis zal fungeren als diepe spits en Federico Ricca depanneert achter. Ontdek hier de opstelling die Philippe Clement uit zijn hoed toverde voor de Champions League-clash tussen Zenit Sint-Petersburg en Club Brugge dinsdagavond om 18u55.

Zoals eerder al bekend was, staat Ethan Horvath in doel na de positieve coronatest van Simon Mignolet. Achterin kiest Clement voor Ricca in plaats van de geblesseerde Deli. Voorin rekent hij dan weer op Diatta, Dennis en De Ketelaere.

Opstelling Club Brugge: Horvath, Mata, Mechele, Ricca, Sobol, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Dennis en De Ketelaere

