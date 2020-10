15 coronabesmettingen bij RWDM: match tegen Lierse in gevaar

Het voetbal komt door corona steeds meer onder druk te staan. Ook bij RWDM in 1B zijn nu 15 besmettingen gedetecteerd. Daarbij zijn 4 spelers en 2 stafleden. De rest zijn personeelsleden, onder meer van de ticketing. Daardoor zou de match van dit weekend tegen Lierse Kempenzonen in principe nog kunnen doorgaan, maar in Molenbeek vreest men dat het nog erger wordt. Er zijn nog spelers die eerst negatief testten, maar wel bepaalde symptomen hebben en al thuis zitten. Het stadion is quasi in lockdown en ook de jeugdacademie is gesloten. Woensdag zijn er nieuwe tests waarvoor iedereen bij RWDM zijn hart vasthoudt.