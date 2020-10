Totale chaos bij dokters nadat politiek nieuwe teststrategie lekt zonder hen erover in te lichten: “Deze woede heb ik zelden gezien”

Het nieuws dat je na nauw contact met een coronapatiënt niet meer getest mag worden, leidde vandaag tot totale chaos in de huisartsenpraktijken. De huisartsen moesten halsoverkop afspraken voor geplande tests annuleren en honderden telefoons beantwoorden van patiënten met vragen. En een reeks afgenomen tests belandt in de vuilnisbak. “En dat allemaal omdat een politicus aan de pers vertelde dat er een andere strategie is, zonder ons iets te laten weten. Dit is een faux-pas.”