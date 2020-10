Clint Eastwoord opgeroepen als getuige in proces rond verijdelde Thalys-aanslag

De Amerikaanse acteur en regisseur Clint Eastwood (90) is opgeroepen als getuige in het proces rond de verijdelde Thalys-aanslag van 21 augustus 2015. Eastwoods film over de feiten, ‘The 15:17 to Paris’, zal worden gebruikt als “reconstructie”, zo meldt Le Figaro.

21 augustus 2015. Op de Thalys van Amsterdam naar Parijs, stormde Ayoud El-Khazzani uit de toiletten van wagon 12, met een kalasjnikov in de hand. Voor hij dodelijke slachtoffers kon maken, werd hij echter overmeesterd door de Amerikaanse passagiers Alek Skarlatos, Spencer Stone en Anthony Sadler. Zij zouden drie jaar later ook zelf de hoofdrol vertolken in ‘The 15:17 to Paris’, de film van regisseur Clint Eastwood over de feiten waarin ook enkele treinmedewerkers en medisch personeel een rolletje kregen.

Er vielen geen doden, maar het proces over de verijdelde aanslag zal toch voor een Frans hof van assisen gehouden worden. Voor het proces, dat plaatsvindt van 16 november tot 18 december, werden in totaal 41 getuigen en 9 deskundigen opgeroepen. Een van die getuigen is Clint Eastwood. Normaal gezien zal de 90-jarige Hollywoodster op maandagmiddag 23 november komen vertellen over de actie van zijn drie landgenoten. Al staat het nog niet vast of Eastwood wel degelijk zal ingaan op de dagvaarding. Als Amerikaans burger kan hij daar niet toe verplicht worden.