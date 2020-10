Tom Van Grieken (Vlaams Belang) voor het eerst papa geworden

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is voor het eerst vader geworden. Zijn Nederlandse vrouw Félice is zondag bevallen van zoontje Floris. Op dezelfde dag verloor Van Grieken zijn grootmoeder.

“18 oktober 2020 zal voor mij altijd een speciale dag zijn. We mochten trots onze zoon Floris Van Grieken verwelkomen”, schrijft de Vlaams Belang-voorzitter op Facebook. “Moeder en zoon stellen het goed.”

Diezelfde 18e oktober heeft Van Grieken ook afscheid moeten nemen van zijn grootmoeder. “Terwijl we de ene mochten verwelkomen, moesten we van de andere afscheid nemen. Eén ding is zeker: beiden blijven voor altijd in ons hart.”