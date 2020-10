Brandweer redt arbeider die vast zat in schacht in Brusselse metro

Brussel - Het speciale reddingsteam Rescue In Safe Conditions (RISC) van de Brusselse brandweer heeft dinsdagochtend een arbeider bevrijd die vast zat in een ventilatieschacht van de metro. Dat meldt de brandweer.

De arbeider viel dinsdagochtend tijdens zijn werk in een ventilatieschacht van de metro in de Europese wijk in Brussel. Het slachtoffer klaagde over pijn aan zijn nek en rug. Bovendien zat hij vast in een moeilijk bereikbare positie en daarom zette de brandweer het speciale reddingsteam in om de man in veilige omstandigheden te evacueren.

Het RISC-team gebruikte daarvoor bergsporttechnieken en een speciale mand. De reddingswerkers slaagden er uiteindelijk in de man veilig te evacueren. De reddingsactie duurde ongeveer een uur.

Het is niet bekend hoe het slachtoffer eraan toe is.