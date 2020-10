Verkiezingen Amerika: Microfoons van Trump en Biden uitgeschakeld als andere spreekt tijdens tweede debat

De regels voor het tweede debat tussen Amerikaanse presidentskandidaten Joe Biden en Donald Trump, op donderdag, worden aangepast: de microfoon van beide kandidaten zal tijdelijk afgezet worden als de andere kandidaat aan het woord is.

De nieuwe regel komt er na een enorm chaotisch debat tussen Trump en Biden in september, waarbij vooral Trump zijn tegenstander voortdurend onderbrak. Na dat debat was er al sprake van een nood aan nieuwe regels voor het tweede debat dat gepland was op 15 oktober.

Door Trumps coronabesmetting werd dat debat echter afgelast, omdat Trump weigerde om een virtueel debat te houden. In de plaats daarvan waren er twee “town halls” van de kandidaten, waarbij ze vragen beantwoordden van kiezers, die op hetzelfde moment op twee verschillende televisiezenders werden uitgezonden.

Om het tweede debat rustiger te laten verlopen, heeft de debatcommissie nu dus beslist om de microfoon van de kandidaten uit te schakelen als de ander de vraag beantwoordt aan het begin van de vijftien minuten durende segmenten. De ‘Commission on Presidential Debates’ wil er zo strikt op toezien dat de regel wordt nageleefd dat de presidentskandidaten elk 2 minuten ononderbroken mogen antwoorden op een vraag, voordat ze met elkaar discussiëren - een regel waar beide teams zich akkoord mee verklaard hebben. Tijdens de daaropvolgende tijd voor discussie zullen beide microfoons aan staan.

Trumps campagnemanager Bill Stepien reageerde dat Trump zich ertoe verbindt in debat te treden met Joe Biden “ongeacht de last-minute verandering in de regels door de bevooroordeelde commissie, in hun recentste poging om hun favoriete kandidaat een voordeel te geven”.

Vlammende brief

De Trump-campagne heeft zich volgens de krant The Washington Post al verschillende keren verzet tegen het toekennen van meer macht aan de moderator zodat die het gesprek meer kan sturen. Het campagneteam had eerder op maandag nog een brief gestuurd naar de Debatcommissie – die Stepien de “Biden Debate Commission” noemt – waarin het de mogelijkheid om microfoons uit te schakelen “compleet onaanvaardbaar” noemde.

De brief was voornamelijk bedoeld om een wijziging te vragen in de onderwerpen voor het debat. Trumps team wil een sterkere focus op buitenlands beleid, zoals volgens hen beloofd was. Dat de focus nu plots verlegd wordt is volgens hen “compleet onverantwoordelijk”. “De aangekondigde onderwerpen (Covid-19 bestrijden, Amerikaanse families, ras in Amerika, klimaatverandering, nationale veiligheid en leiderschap) zijn bijna allemaal uitgebreid besproken tijdens het eerste debat dat president Trump won van moderator Chris Wallace en kandidaat Joe Biden”, schrijft campagnemanager Stepien in de brief.

“We begrijpen dat Joe Biden wanhopig gesprekken wil vermijden over zijn eigen buitenlands beleid”, waarna Stepien beschrijft hoe slecht dat volgens hem was. Hij heeft het ook over de controversiële berichten in de New York Post gebaseerd op wat e-mails van zoon Hunter Biden zouden zijn die de corruptie van de Bidens aantonen: “Nieuwe informatie die onlangs onthuld is, wijst erop dat Biden zelf vermeld werd als een financiële begunstigde (in een e-mail gaat het over “the big guy”, nvdr.) van een deal geregeld door zijn zoon Hunter en een communistisch Chinees-gerelateerd energiebedrijf. Als een presidentskandidaat van een grote partij gecompromitteerd is door de Chinese communistische partij, dan verdienen Amerikanen daarover te horen.”

Volgens Stepien hebben de “pro-Biden capriolen” van de commissie het hele debatseizoen tot een “fiasco” gemaakt.

Het tweede en laatste debat komt er twee weken voor de verkiezing van 3 november. Volgens de nationale peilingen heeft Biden een voorsprong op Trump.

