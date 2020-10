Melania Trump annuleert eerste verschijning op campagnebijeenkomst in maanden

Melania Trump blijft de grote afwezige in de verkiezingscampagne van haar man Donald. Normaal gezien zou ze dinsdag voor het eerst in maanden een campagnebijeenkomst bijwonen in Pennsylvania, maar de first lady heeft opnieuw afgezegd. “Omdat ze zich niet goed voelt”, zo meldt CNN. De presidentsvrouw is nog altijd herstellende van een coronabesmetting.

“Mevrouw Trump voelt zich elke dag een beetje beter tijdens haar revalidatie van Covid-19, maar omdat ze nog altijd hoest - en uit extreme voorzichtigheid - hebben we besloten dat ze nog niet zal reizen”, zo vertelde haar stafchef Stephanie Grisham.

Buiten haar speech tijdens de Republikeinse Nationale Conventie in augustus zou het haar eerste verschijning zijn op een campagnebijeenkomst in meer dan een jaar. Toen vergezelde ze de president in juni naar een herverkiezingsrally in Florida.

In een eerder statement liet de first lady al weten dat ze “in één klap” getroffen werd door alle Covid-symptomen tegelijk. “Het leek een ritje in een achtbaan. Ik had pijn, een hoest, hoofdpijn en ik voelde me extreem vermoeid.”

Er stonden geen nieuwe toespraken van Melania gepland op de bijeenkomst dinsdag, evenmin staan er de komende weken nog campagnebijeenkomsten op haar agenda.