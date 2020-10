Verloofde van vermoorde journalist Jamal Khashoggi dient in VS een klacht in tegen Saudische prins

De Turkse verloofde van de Saudische dissidente journalist Jamal Khashoggi, die in Turkije vermoord werd in oktober 2018, heeft dinsdag in Washington een civiele klacht ingediend tegen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman en meerdere vermeende opdrachtgevers van de moord.

Khashoggi was een medewerker van The Washington post en criticus van het regime in Riyad. Hij werd vermoord en zijn lichaam werd in stukken gesneden in het Saudische consulaat in Istanboel, waar hij een document ging ophalen. Zijn stoffelijk overschot is nooit teruggevonden.

Hatice Cengiz gelooft dat leden van de Saudische ambassade in Washington haar verloofde naar het Saudische consulaat in Turkije hebben “gelokt” door een list volgens dewelke Turkije de enige plaats was waar hij het document kon verkrijgen dat hij nodig had.

“Deze fatale misleiding vond plaats in de Verenigde Staten en maakte deel uit van een grotere samenzwering die bedoeld was om een directe impact te hebben op de politieke activiteiten van Khashoggi in de Verenigde Staten”, klinkt het in de klacht die is ingediend bij een federale rechtbank in de Amerikaanse hoofdstad.

De klacht, waarbij zich ook de oppositiegroep onder leiding van Jamal Khashoggi, Democracy for the Arab World Now (DAWN), aansloot, richt zich met name op de kroonprins en “verschillende leden van zijn intieme kring”, onder wie adviseur Saoed al-Qahtani en de voormalige nummer twee van de inlichtingendienst, generaal Ahmed al-Assiri. De twee mannen, door Turkse onderzoekers geïdentificeerd als de aanstichters van de moord, werden vervolgd door een rechtbank in Istanboel.

Foto: AFP

Hatice Cengiz beweert “een verlies van liefde, troost, intimiteit, morele steun en genegenheid te hebben geleden” met de dood van Jamal Khashoggi, met wie ze religieus was getrouwd in afwachting van hun burgerlijke verbintenis. Ze eist een schadevergoeding, waarvan het bedrag door de rechtbank moet worden bepaald.

De moord op Jamal Khashoggi stortte Saudi-Arabië in een van zijn ergste diplomatieke crises en tastte het imago van de kroonprins aan, die door Turkse en Amerikaanse functionarissen werd genoemd als opdrachtgever van de moord.

Na de moord te hebben ontkend en vervolgens verschillende versies naar voren gebracht, bevestigde Riyad dat deze was gepleegd door agenten die alleen hadden gehandeld en zonder bevelen van hun leiders te hebben gekregen.

In december 2019 werden vijf Saudi’s ter dood veroordeeld en drie anderen tot gevangenisstraffen door een rechtbank in Riyad. De doodvonnissen werden in september omgezet.