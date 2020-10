Veel minder besmettingen dan bij ons, toch kiest Ierland voor strenge lockdown: “Bang dat zorgsysteem zou instorten”

Ierland gaat als eerste land in Europa opnieuw in lockdown. Zes weken lang moeten de Ieren binnen een straal van vijf kilometer rondom hun woonst blijven. Op scholen en voedingswinkels na, gaat zo goed als alles dicht. En dat terwijl de Ierse besmettingscijfers een heel stuk beter zijn dan de onze. “Er is weinig marge in de ziekenhuizen. Men is er zeer voor beducht dat het zwakke zorgsysteem zou instorten.”