Brits Hogerhuis wil geen schending van “echtscheidingsakkoord” met EU

Het Britse Hogerhuis heeft dinsdag met ruime meerderheid het wetsontwerp verworpen dat de regering in staat zou stellen om onderdelen van het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie te schenden. Een symbolische nederlaag, want het Lagerhuis heeft het laatste woord.

Met 395 tegen 169 stemmen verzette het House of Lords zich tegen de ‘Internal Market Bill’. Met die wet wil de conservatieve regering van premier Boris Johnson kunnen ontsnappen aan bepaalde verplichtingen in het akkoord dat de boedelscheiding met de Europese Unie regelt. Het gaat met name om afspraken die vermijden dat er opnieuw grenscontroles moeten uitgevoerd worden tussen Noord-Ierland en Ierland.

“Ik wil dat het Verenigd Koninkrijk onafhankelijk en soeverein is, maar ik wil ook een land dat op het internationale toneel het hoofd geheven kan houden, zijn woord houdt, de rechtsstaat respecteert en verdragsrechtelijke verplichtingen honoreert”, zei Michael Howard, een conservatief en voorstander van de Brexit.

De onverkozen Lords gaan het wetsontwerp nu in detail behandelen. Zo kan de tekst enkele keren heen en weer gekaatst worden met het Lagerhuis. Die parlementaire kamer behoudt echter het laatste woord. Het Lagerhuis, waar de conservatieven van Johnson een comfortabele meerderheid hebben, spraken zich eind september al voor het wetsontwerp uit.

De Europeanen zijn bijzonder ontstemd over het Britse wetsontwerp. De Commissie lanceerde begin deze maand reeds een inbreukprocedure tegen het VK. Het dispuut weegt ook op de vastgelopen onderhandelingen over een handelsakkoord dat vanaf volgend jaar de economische relaties tussen de EU en het VK zou moeten organiseren.