OVERZICHT CHAMPIONS LEAGUE. Juventus neemt de maat van Dynamo Kiev

Niet enkel Club Brugge moest dinsdagavond aan de bak op de eerste speeldag van de Champions League. Ook heel wat topploegen kwamen in actie. Bekijk hier het overzicht.

Simpele zege voor Juventus

Juventus nam het op tegen AA Gent-killer Dynamo Kiev. De Oude Dame moest het zonder Cristiano Ronaldo doen want CR7 is nog steeds besmet met het coronavirus. Hij miste afgelopen weekend ook al de competitiewedstrijd tegen Crotone (1-1). Maar ook zonder Ronaldo kon Juve winnen tegen Dynamo. Na rust scoorde Alvaro Morata de 0-1 van dichtbij uit de rebound na een schot van Dejan Kulusevski. In de 84ste minuut was de Spanjaard daar opnieuw. Deze keer maakte hij op aangeven van Cuadrado de 0-2.

Juventus huurt Morata sinds deze zomer van Atlético Madrid. Hij scoorde in de Serie A ook al tegen Crotone. Voorlopig dus zeker een goede aanwinst voor de Italiaanse club.

