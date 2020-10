REACTIES. Fiere De Ketelaere en dolblije Dennis: “Altijd leuk als mijn grapjes uitkomen”

Iedereen bij Club Brugge was dinsdagavond een blij man na de uitzege in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg. Dennis brak de ban voor Club Brugge door tegen Zenit Sint-Petersburg te tekenen voor het openingsdoelpunt. “Winnen in de Champions League: daar droomde ik echt al ontzettend lang van”, glunderde hij na de wedstrijd. “Het mooiste moment uit mijn carrière”, zei matchwinnaar Charles De Ketelaere na afloop.

Met zijn treffer hield Dennis woord. In de aanloop naar het Champions League-duel had hij in een interview met deze krant verkondigd altijd te scoren in grote wedstrijden. Na de match tegen Zenit reageerde hij eerder bescheiden op zijn doelpunt. “Ik ben iemand die graag grapjes maakt, maar soms komen die blijkbaar uit. Dat is altijd leuk.”

Volgens de aanvaller hoeft het bij deze zege niet te stoppen voor Club. “We hebben een goeie ploeg, ik geloof echt in alle jongens. Nu moeten we gewoon hard blijven werken, we moeten blijven doorgaan.”

De Ketelaere: “Moment waar ik al mijn hele leven op hoop”

Matchwinnaar Charles De Ketelaere verscheen met een brede glimlach bij de pers: “Het is tof dat we winnen. Hier had ik voor getekend. Als we blijven voetballen, komen er altijd kansen. De coach zei dat we voor die tweede goal moesten gaan. We geloofden erin en zijn blijven lopen en dan valt die goal ook. Ik denk wel dat dit het mooiste moment uit mijn carrière is. Ik besef het nog niet, ik ben vooral blij dat we gewonnen hebben. Hun tegendoelpunt kwam toch een beetje uit het niets. Daarna kregen zij een boost, maar we zijn blijven doorgaan, dat is het belangrijkste. Zenit heeft een sterk team, maar we hebben de minpunten van de ploeg proberen te benutten. Zaterdag was ik nog teleurgesteld omdat ik niet in de selectie tegen Standard zat en vandaag beleef ik een moment waarop ik al mijn hele leven hoop. Ik was mentaal klaar voor deze wedstrijd. Club Brugge heeft hard geïnvesteerd in de jeugd, dat zag je vandaag. We moeten niet focussen op het feit of we ons zullen kwalificeren voor de volgende ronde of niet. We moeten focussen op de volgende wedstrijd, beter doen dan vorig jaar en stappen blijven zetten.”