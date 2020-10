Republikeinen stemmen maandag over rechter Hooggerechtshof

De Amerikaanse Senaat zal maandag een finale stemming houden over de benoeming van Amy Coney Barrett bij het Hooggerechtshof. Dat bevestigde Republikeins meerderheidsfractieleider Mitch McConnell dinsdag.

De verwachting was eerder dat McConnell de nominatie aanstaande vrijdag zou voorleggen aan de honderd senatoren. De Republikeinen in de Senaat gaan er in elk geval vanuit dat er voldoende stemmen zijn in het voordeel van Barrett. De Democraten vinden het gepaster pas na de presidentsverkiezingen over een benoeming te beslissen, maar zij hebben geen meerderheid in de Senaat.

Barrett werd in september door president Donald Trump voorgedragen om de overleden rechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen. De Democraten zijn ontsteld dat de Republikeinen zo kort voor de presidentsverkiezingen nog een rechter voor het leven willen benoemen. De twee partijen verwijten elkaar hypocrisie en gebruiken de kwestie om hun achterban te mobiliseren in de aanloop naar de verkiezingen.

Republikeins meerderheidsfractieleider Mitch McConnell. Foto: AFP

De juridische commissie van de Senaat houdt donderdag een stemming over Barrett en zal haar nominatie vervolgens voorleggen aan alle leden van de Senaat voor de definitieve beslissing begin volgende week. Niet alle 53 Republikeinse senatoren hebben gezegd dat ze voor Barrett zullen stemmen.

Als de benoeming doorgaat, hebben de rechters die als conservatief gelden bij de hoogste jurisdictie van de VS een meerderheid van 6 tegen 3.

De benoeming is van belang omdat het Hooggerechtshof het laatste juridische woord heeft over omstreden onderwerpen als abortus, wapenbezit en immigratie. De Democraten vrezen dat Barrett conservatieve standpunten zal innemen. Ook kan het Hooggerechtshof worden gevraagd om een oordeel als de uitslag van de verkiezingen wordt aangevochten.