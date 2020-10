Coronapiek treft ook niet-Covid-afdelingen in ziekenhuizen: “Het is nu bij iedereen een bezorgdheid”

Terwijl de ziekenhuizen koortsachtig capaciteit vrijmaken voor patiënten met Covid-19, voelen ook mensen met andere aandoeningen de gevolgen. Zo is er minder plaats op intensieve zorg, waardoor patiënten sneller op een gewone afdeling belanden.

“In normale omstandigheden wordt de capaciteit nooit overschreden, maar nu is dat bij iedereen een bezorgdheid”, zegt Marc Selleslach van ACV Puls. “De gewone afdelingen worden gecomprimeerd omdat er capaciteit gereserveerd wordt voor Covid-19. De reguliere zorg wordt zo lang mogelijk volgehouden, maar de werkdruk wordt daardoor heel hoog.”

Omdat op intensieve zorg minder bedden beschikbaar zijn voor niet-Covid-patiënten, worden die patiënten sneller overgebracht naar een gewone afdeling. Wat op die afdelingen weer extra werklast veroorzaakt, omdat daar meer patiënten per verpleegkundige zijn. “De patiënten krijgen wel dezelfde zorgen – het is niet half-en-half of niet-professioneel. Maar het zijn ingrijpende maatregelen.”

Tegen volgende week schakelen alle ziekenhuizen over naar fase 1B, waardoor alleen al op intensieve zorg duizend bedden worden vrijgehouden voor coronapatiënten. Daardoor zijn er duizend bedden minder beschikbaar voor de andere zorg. Het is dus een kwestie van tijd voor de ziekenhuizen ook andere behandelingen afzeggen. “Er zijn ingrepen waarbij het niet uitmaakt of je twee maanden wacht, maar het zijn geen gemakkelijke beslissingen.”

Om de werkdruk te verlagen, wordt gekeken naar hulp uit andere sectoren. Maar de echte zorgtaken kunnen zij natuurlijk niet opnemen.