Digitale gemeenteraad mag alleen als inwoners kunnen meekijken én luisteren

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) komt met strenge regels voor gemeenten die als gevolg van de coronacrisis hun maandelijkse gemeenteraad digitaal organiseren, waarbij bijvoorbeeld de gemeenteraadsleden thuis vanachter hun computer aanwezig zijn.

Gelet op het principe van ‘openbaarheid van bestuur’ moeten bijvoorbeeld geïnteresseerde inwoners de gemeenteraad live kunnen volgen via een livestream, waarbij de gemeenteraadsleden “zichtbaar en hoorbaar” dienen te zijn. Tot nog toe waren er gemeenten die van de virtueel georganiseerde gemeenteraad een audiopname beschikbaar stelden. Dat is niet langer voldoende, er moet ook beeld zijn. De nieuwe regels schrijven ook voor dat wanneer door technische problemen de gemeenteraad niet langer te volgen is via de livestream, “er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen”, en dat tot de livestream weer hersteld is.