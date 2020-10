Vorig jaar “interesseerde het hem niet”, nu “maakt hij inhaalbeweging”: positief advies voor Kim De Gelder

Kim De Gelder (31), de dader van de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland in 2009, heeft van de gevangenisdirectie in Merksplas een positief advies gekregen om naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) te verhuizen. Dat bevestigt zijn advocaat Jaak Haentjens aan onze redactie. Hij verschijnt woensdag voor de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) die daarover eerstdaags een definitief oordeel moet vellen. “Vorig jaar was er nog de vrees dat Kim De Gelder geen bereidheid toonde om zich te laten behandelen. Dat was ook niet uit de lucht gegrepen. Het interesseerde hem toen allemaal niet”, zegt Haentjens. “Maar ik lees in het positief verslag van de gevangenisdirectie dat hij het afgelopen jaar een evolutie heeft doorgemaakt en dat hij dus wel bereid is om zich te laten behandelen. Hij heeft een inhaalbeweging gemaakt in zijn gedrag.”

Kim De Gelder werd in 2013 door het hof van assisen in Gent veroordeeld tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn raadsman heeft altijd verklaard dat De Gelder schizofreen is en daardoor niet-toerekeningsvatbaar. Eind vorig jaar werd zijn stelling gevolgd en besliste de KBM om hem te interneren nadat de gevangenisdirecteur van Oudenaarde dat ook had verzocht. Na zijn internering kwam hij op de psychiatrische afdeling van de gevangenis van Merksplas terecht. Maar door het gunstige advies is de kans groot dat hij binnenkort naar het FPC in Antwerpen verhuist. “Ik hoop dat hij zo blijft evolueren en misschien ooit naar een privépsychiatrie kan gaan, waar hij nog beter kan worden behandeld”, zegt Haentjens.