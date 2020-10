Populair horecacomplex was uitvalsbasis voor miljoenenfraude: Turkse ‘vleesmaffia’ na acht jaar voor rechtbank

Temse / Hamme / Moerzeke / Gent / Brussel -

Het proces van de leden van de vermeende ‘vleesmaffia’ die tot acht jaar geleden onder meer actief was in voormalig horecacomplex De Rietgors in Tielrode is dinsdag gestart. De bende zou voor 11 miljoen euro gefraudeerd hebben. Het openbaar ministerie vorderde celstraffen tot acht jaar met uitstel.