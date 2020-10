Euforische Philippe Clement: “Dit zijn drie historische punten, voor heel België”

Club-coach Philippe Clement was enorm tevreden na de uitzege van zijn team tegen Zenit Sint-Petersburg. Charles De Ketelaere scoorde in het slot nog de winning goal en bezorgde Club Brugge de 1-2-winst. “Dit is het mooiste moment in mijn carrière. Het is zelfs beter dan mijn twee titels in de Jupiler Pro League”, was Clement euforisch na de wedstrijd.

De analyse van Clement na de wedstrijd klonk als volgt: “We hadden een goede organisatie in de eerste helft en neutraliseerden goed de sterke punten van Zenit. Alleen miste ik wat vertrouwen bij mijn eigen ploeg. In de tweede helft kregen we een open wedstrijd met kansen voor beide ploegen.”

Bij de 1-1 stond Clement voor een dilemma. “Meer verdedigen en zo het gelijkspel vasthouden of voor winst gaan. We kozen voor het tweede en dat resulteerde in een prachtige goal. Dit is het mooiste moment in mijn carrière. Het is zelfs beter dan mijn twee titels in de Jupiler Pro League. Zeker na wat we deze week meemaakten door het coronavirus. Dit zijn drie historische punten. Niet enkel voor Club Brugge, maar ook voor België. Het is heel lang geleden dat een Belgisch team nog eens een uitwedstrijd in de Champions League kon winnen.”

Foto: AP

Clement benadrukte nog eens dat Club Brugge niet over het budget van de andere tegenstanders in de poule beschikt. “Wij zijn geen club die spelers voor 40 miljoen kan kopen, wat Zenit wel kan. We moeten jonge spelers ontwikkelen. Dat betekent ook dat we minder ervaring hebben. Daarom is het zo fantastisch dat we hier winnen en zeker de manier waarop. Vorig jaar speelden we ook goede matchen in de Champions League, maar op de cruciale momenten misten we toen ervaring. Nu zag ik al veel beterschap en is er een goede balans tussen ervaring en jonkies. Al moeten we nu niet beginnen te denken dat we veel beter zijn dan de rest.”

“De Ketelaere wordt een topper”

De coach was tot slot zeer tevreden over de prestaties van Horvath en De Ketelaere. “Hoe Ethan heeft gespeeld en hoe hij werd klaargestoomd door onze keeperstrainer, chapeau. Charles was er het afgelopen weekend niet bij, maar speelde vandaag fantastisch. Ik ben zeer trots op hem. Hij kan nog niet elke week tonen wat hij vandaag toonde, maar hij begrijpt het verhaal. Binnen een aantal jaar kan hij een echte topspeler worden. Dat iedereen van de kern er elk moment klaar voor is: dat zal de sleutel zijn de komende weken als we om de drie dagen een wedstrijd spelen.”

LEES OOK. REACTIES. Fiere De Ketelaere en dolblije Dennis: “Altijd leuk als mijn grapjes uitkomen”