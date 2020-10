Bayern Munchen heeft dinsdag laten weten dat zijn Duitse international Serge Gnabry positief heeft getest op het coronavirus. Gnabry speelt dus woensdag niet in de Champions League tegen het Atletico Madrid van Rode Duivel Yannick Carrasco.

“Gnabry is in goede gezondheid en thuis in isolatie”, schrijft de Rekordmeister in een perbericht. Bayern Munchen won vorig jaar de Champions League met de 25-jarige offensieve middenvelder in de rangen.

(belga)