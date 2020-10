Vivalia-ziekenhuisnetwerk in Namen en Luxemburg gaat over naar fase 2A

Door het stijgende aantal coronabesmettingen, gaan de ziekenhuizen van het Vivalia-netwerk in Luxemburg en Namen over naar fase 2A van het noodplan. Dat betekent dat er nog meer bedden worden vrijgehouden voor COVID-patiënten en dat er extra capaciteit wordt gecreëerd op de intensieve zorgen.

De verschillende fases van het “Surge Capacity Covid-19”-plan moeten de ziekenhuizen voorbereiden op de toestroom van COVID-patiënten. De beslissing om een fase hoger te schakelen komt er vier dagen nadat beslist werd om over te gaan naar fase 1B in het ziekenhuisnetwerk, dat 47 gemeenten groepeert. Fase 2A gaat in op 28 oktober.

In fase 2A moeten moet 60 procent van de bedden op intensieve zorgen worden gereserveerd voor COVID-patiënten (tegenover 50 procent vandaag) en moet een bijkomende capaciteit van 15 procent bedden op de intensieve zorgen gecreëerd worden.