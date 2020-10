CLUBNIEUWS. Bolat niet, 16-jarige doelman wel mee met AA Gent naar Tsjechië

Dagelijks houden de vele clubwatchers van Het Nieuwsblad de vinger aan de pols bij onze eersteklassers. Blessures, transfergeruchten of echte transfers, opstellingen of gewoon (leuke) weetjes: ontdek hier als eerste al het clubnieuws van de dag!

AA GENT. Bolat niet, 16-jarige doelman wel mee met AA Gent naar Tsjechië

AA Gent weet nog niet of het beroep tegen de schorsing van Sinan Bolat door UEFA wordt aanvaard. Volgens Gent liet UEFA na om hen erop te wijzen dat de doelman op de spelerslijst moest worden ingeschreven om zijn oude schorsing van drie speeldagen effectief uit te zitten. Omdat Bolat nog aan de knie wordt behandeld, is hij sowieso niet inzetbaar. Daarom reist hij vandaag niet mee naar Liberec.

Zijn wedstrijd tegen Genk komt niet in het gedrang. Als UEFA het beroep van Gent toch nog aanvaardt, kan Bolat volgende week al tussen de palen staan tegen Hoffenheim. In zijn plaats reist wel een andere doelman mee: de zestienjarige René Vanden Borre, in extremis toegevoegd aan de spelerslijst. Hij is derde doelman, na Davy Roef en Owen Jochmans (17).

ANTWERP. Nsimba niet mee naar Bulgarije

Bij Antwerp is de geblesseerde Nsimba niet meegereisd naar Bulgarije voor de Europa ­League-wedstrijd tegen Ludogorets. Bij de selectie weinig verrassingen, op twee 19-jarigen na: middenvelder Brian Agbor en doelman Thiam Chevaughn, die doorstromen vanuit de beloften.(pego)

STANDARD. Strengere veiligheidsmaatregelen

Standard treft strengere veiligheidsmaatregelen voor zijn Europa League-wedstrijd. Tegen Rangers zijn er 3.750 supporters welkom. (bfa)

CHARLEROI. Jon Flanagen (ex-Liverpool) in beeld

Charleroi denkt aan rechtsback Jon Flanagen (ex-Liverpool). (bvv)

