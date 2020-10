Gouden redding én tranen in de ogen: de comeback van Ethan Horvath bij Club Brugge

Erg lang geen enkele redding, dan een pechmoment en uiteindelijk twee gouden saves en een stuntoverwinning op het veld van Zenit. Ethan Horvath kende een droom van een comeback. De Amerikaan, zwaar ontroerd, werd na het laatste fluitsignaal met tranen in de ogen doodgeknuffeld door zijn ploegmaats. Niemand die het had over Mignolet of corona.