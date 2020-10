Vincent Kompany wil volleybalcoach als mentor: Anderlecht zoekt piste voor samenwerking met Gert Vande Broek

Het groeiproces van Vincent Kompany (34) gaat voort. De jonge Anderlecht-trainer wil zich – in samenspraak met de club – extra laten begeleiden op het vlak van coaching. Daarom nam RSCA contact op met Gert Vande Broek (53), bondscoach van de Yellow Tigers en gerenommeerd volleybaltrainer, die 10 titels en 13 bekers pakte met Kieldrecht. Vande Broek is ook hoogleraar aan de KU Leuven. De eerste contacten waren positief. Jürgen Geril



De aanwezigheid van Gert Vande Broek zondag in het Lotto Park tegen OH Leuven (2-2) was geen toeval. De bondscoach van de Yellow Tigers, de nationale vrouwenploeg volleybal, moet het nieuwe klankbord van Vincent Kompany worden, de ervaren rot die hem begeleidt en bij wie hij zijn ideeën over het trainerschap kan aftoetsen.

Voor een goed begrip: Vande Broek duikt nu niet op omdat RSCA maar 1 op 6 haalde tegen OHL en Club Brugge. De eerste kennismaking met Kompany dateert van vóór Club en ondertussen waren er nog goede gesprekken. Er wordt nu gekeken of dit kan worden omgezet in een structurele samenwerking, maar de RSCA-trainer wil snel bijleren en doet daarvoor graag een beroep op een expert.

Waarom Anderlecht dan niet doorging met voetbalspecialist Frank Vercauteren en nu kiest voor een volleyexpert? Vanden Broek zal Kompany niet bijstaan op voetbaltechnisch vlak. Vince The Prince neemt alle sportieve beslissingen, want daar botste het vaak met Vercauteren. Het plan met Vande Broek is dat hij Kompany raad geeft over groepsdynamica, coaching, het mentale aspect van topsport... Kompany blijft, ondanks zijn ervaring met Guardiola, een jonge coach die beseft dat hij nog stappen moet zetten.

Vriend Vandenhaute en Van Eetvelt

Bovendien is Gert Vande Broek een vriend van voorzitter Wouter Vandenhaute en van CEO Karel Van Eetvelt, met wie hij Lichamelijke Opvoeding studeerde in Leuven. Als volleybalcoach werd de Limburger veertien keer uitgeroepen tot Coach van het Jaar, want met Kieldrecht won hij liefst 10 titels en 13 bekers. Sinds 2008 is hij bondscoach van de Yellow Tigers. Tegelijkertijd is Vande Broek een gerespecteerd hoogleraar Fysieke Activiteit, Sport en Gezondheid aan de KU Leuven, waar hij de topsporters begeleidt. Zijn onderzoeksdomeinen zijn vooral leiderschap en groepsdynamica.

In juni sprak Vande Broek nog over voetbal op Sporza. “De coaching van een voetbalploeg is volgens mij het moeilijkst”, zei hij toen. “Vooral door de druk én de diversiteit van zo’n grote spelersgroep. Het is interessant als een coach voor resultaten gaat, maar ook denkt aan de opleiding en meewerkt aan het beleid. Coaching is een ervaringsberoep. Kwaliteiten als die van peoplemanager zijn even belangrijk als je technische kwaliteiten. De kunst is om uit negatieve momenten terug te komen naar positieve.” Het was alsof hij toen al sprak over Anderlecht en Vincent Kompany.