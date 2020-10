Amnesty International: “Verschillende manifestanten gedood door ordediensten in Nigeria”

Bij manifestaties zijn dinsdagavond in de Nigeriaanse stad Lagos verschillende mensen gedood door de ordediensten. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De vreedzame manifestanten schonden de avondklok die werd ingesteld om de grote protestbeweging in het land te stoppen.

“Verschillende manifestanten werden gedood, we proberen nog te weten te komen hoeveel”, aldus een woordvoerder van Amnesty.

Nigeriaanse jongeren zijn al een hele tijd aan het demonstreren tegen het politiegeweld in hun land. Het komt daarbij tot gewelddadige confrontaties met de ordetroepen.

Volgens een ooggetuige rukten dinsdag meer dan twintig soldaten uit naar een tolpoort in het district Lekki, waar zich een duizendtal manifestanten had verzameld. Toen de militairen het vuur openden op de menigte zouden minstens twee personen zijn geraakt. Een ooggetuige zei aan persagentschap Reuters dat hij tien personen geraakt zag worden. Ook zag hij soldaten lichamen weghalen.

Avondklok

De autoriteiten stelden dinsdag in reactie op de protesten van de afgelopen dagen een avondklok in voor de grootste stad van Afrika. De nationale politiechef ging over tot de inzet van oproerpolitie in het hele land na meerdere aanvallen op politiebureaus.

Een woordvoerder regering van de deelstaat Lagos, waar de metropool ligt, kondigde op Twitter een onderzoek aan naar het gewelddadige ingrijpen door het leger. Een woordvoerder van het leger gaf geen commentaar.

Amnesty International zei maandag dat bij de confrontaties in het land al zeker 15 mensen overleden, onder wie 2 agenten.

#EndSARS

Het straatprotest begon begin oktober online met de hashtag #EndSARS. SARS (Special Anti-Robbery Squad) is een omstreden politie-eenheid in het land. Die hashtag circuleert trouwens al sinds 2017, maar een recente video van politiegeweld stak het vuur aan de lont.

Jonge Nigerianen deelden massaal de beelden waarop een jonge Nigeriaan doodgeschoten wordt door een SARS-agent. Onder de hashtag deelden ze hun eigen ervaringen met de politie en eisten ze het einde van de gehate politie-eenheid. SARS werd in 1992 opgericht om gewelddadige misdaad te bestrijden, maar begon zich gaandeweg steeds meer “te spiegelen aan de bendes die het diende te bevechten”, aldus The Guardian.

Na meer dan een week protesteren leek het alsof de jonge Nigerianen hun zin hadden gekregen: de politie had aangekondigd via Twitter dat SARS opgedoekt zou worden. De leden zouden elders aan de slag gaan binnen de politie. Volgens critici, die de politie beschuldigen van martelingen en afpersing, gaat het om oude wijn in nieuwe zakken. De protesten minderden dus niet.

Online kreeg de zaak wereldwijd bijval, nadat bekende Amerikaanse muzikanten als Cardi B, Trey Songz en Kanye West zich erover uitspraken. Ook de Nigeriaanse wereldster Burna Boy steunt de betogers.