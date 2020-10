Gerecht onderzoekt 110 miljoen die wegvloeide bij failliete FNG

In het gerechtelijk onderzoek naar gesjoemel bij FNG onderzoeken de speurders hoe 110 miljoen euro is weggesluisd bij de failliete modegroep. Dat schrijft De Tijd woensdag.

De revisor die de boekhouding heeft doorgelicht, ontdekte dat de voorbije jaren tientallen miljoenen euro’s wegvloeiden via de rekening van FNG Benelux Holding, dat eigenaar was van FNG Group. Een ex-medewerker van FNG getuigde dat de transacties gebeurden op vraag van oprichter Dieter Penninckx en dat er nooit een onderbouwing of documenten aan te pas kwamen om de transacties te verantwoorden.

Uit het verslag van de revisor blijkt dat het geld wegstroomde naar het Nederlands bedrijf FIPH, een investeringsvehikel van de voormalige FNG-aandeelhouder Rens Van de Schoor. In april 2018 zou nog een overeenkomst zijn gesloten dat via de rekening van FNG Benelux Holding maximaal 19 miljoen euro mocht stromen naar het Nederlandse bedrijf. Ook moest FIPH informeren waarvoor het de middelen gebruikte. Dat maximumbedrag zou al gauw zijn overschreden en het geld zou ook voor andere doelen zijn gebruikt.

In 2019 en 2020 zou via verschillende stortingen nog 49 miljoen euro zijn overgeschreven naar het Nederlandse bedrijf. Volgens de revisor zou sinds eind 2016 in totaal 110 miljoen euro aan financiële middelen ter beschikking zijn gesteld aan FIPH.

Witwassen

Voorlopig heeft de Mechelse onderzoeksrechter nog geen acties uitgevoerd in Nederland. De woordvoerder van het Antwerpse parket benadrukt dat het gerechtelijk onderzoek “volop aan de gang is” en zich vooral richt op drie grote thema’s: “het afwenden van middelen uit de respectievelijke ondernemingen, het opzetten van bepaalde frauduleuze constructies en het witwassen van gelden”.