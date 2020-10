Marc Van Ranst over nieuwe teststrategie: “We hadden nóóit in deze situatie mogen belanden”

Zonder symptomen word je vanaf donderdag niet meer getest op corona. Ook al had je een nauw contact met een besmette persoon of kom je uit een rode zone in het buitenland, al moet je in dat geval wel tien dagen in quarantaine. Die nieuwe teststrategie kwam dinsdag al zwaar onder vuur te liggen, en ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) heeft zijn twijfels.

“We hebben meer testcapaciteit dan de meeste andere landen”, aldus Van Ranst dinsdagavond in ‘De Afspraak’. “Het feit dat we nu spijtig genoeg moeten terugschakelen, komt enkel maar omdat we nu zoveel gevallen hebben. We hadden nooit, nooit in deze situatie mogen belanden waarbij we 10.000 à 12.000 nieuwe gevallen per dag hebben. Dát is het probleem. We hadden dat kunnen vermijden. Er is versoepeld wanneer het niet hoorde en men is veel te lang gerustgesteld geweest. Sommige mensen zeiden dat er geen tweede golf was.”

Van Ranst ziet ook risico’s in deze nieuwe teststrategie? “We gaan voor een stuk blind varen. We gaan erop moeten vertrouwen dat de mensen braaf in quarantaine zullen gaan. Mensen met een overduidelijk risicocontact zullen daar wel in meegaan, maar wat met de randgevallen? Bij de mensen zonder symptomen vinden we toch een 10 procent positieven. Die gaan we dus nu niet meer vinden. Dan moet je dus hopen dat die in quarantaine blijven.”

Door de nieuwe strategie zal het aantal positieve tests in eerste instantie ook dalen. “We mogen dan niet denken dat we op de goede weg zijn. Hou maar vooral het aantal hospitalisaties in het oog”, waarschuwt Van Ranst.