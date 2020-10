“Meer dan 500 kinderen van migranten in de VS nog steeds van ouders gescheiden”

De ouders van 545 migrantenkinderen die van hun ouders gescheiden werden toen ze illegaal de Amerikaanse grens overstaken, zijn nog niet gevonden. Dat heeft een mensenrechtenorganisatie dinsdag gemeld.

Het scheiden van ouders en kinderen hoort binnen de “nultolerantie” van president Donald Trump in de strijd tegen illegale immigratie. “Via onze gerechtelijke procedure hebben we de rechter op de hoogte gebracht dat de ouders van 545 kinderen - die met geweld van elkaar gescheiden werden in het kader van het wrede beleid van de Trump-administratie - nog steeds niet terecht zijn”, aldus de ngo American Civil Liberties Union.

De VS zijn kinderen en ouders van elkaar beginnen scheiden in 2018, wat leidde tot grote verontwaardiging in het land. Beelden van kinderen in grote kooien gingen de wereld rond. Zes weken later besloot de Trump-administratie om de praktijken te stoppen, behalve als de ouders “een risico” betekenen voor hun kinderen.

Twee derde van de ouders die nog niet verenigd zijn met hun kinderen zijn waarschijnlijk teruggestuurd naar hun land van oorsprong. Volgens televisiezender NBC News werden de kinderen van wie sprake is al in 2017 gescheiden van hun ouders, in het kader van een pilootprogramma.

American Civil Liberties Union, die zelf mee zoekt naar de ouders, laat weten dat die zoektochten door de coronacrisis een tijd werden onderbroken, maar nu weer van start zijn gegaan. Een beslissing van een rechter uit 2018 verplicht de Amerikaanse overheid om al het nodige te doen om families te herenigen.