President Trump breekt interview af en schrijft boze tweets: “FAKE en BEVOOROORDEELD”

De Amerikaanse president Donald heeft een interview met het programma ‘60 Minutes’ voortijdig afgebroken uit onvrede met de vragen van de journaliste. Dat melden Amerikaanse media. Na afloop schreef de president een aantal boze tweets, waarin hij de partijdigheid van de media aanklaagde.

Trump zou na 45 minuten opgestapt zijn, en zou ook niet teruggekeerd zijn voor een gepland dubbelinterview met vicepresident Mike Pence. Vervolgens uitte de president zijn onvrede over het interview met een filmpje van de journaliste in kwestie, die zonder mondmasker in gesprek was met een aantal collega’s in het Witte Huis. “Lesley Stahl van ‘60 Minutes’ die geen masker draagt in het Witte Huis na haar interview met mij. Er komt nog veel meer”, schreef Trump. Opvallend, want de president weigerde zelf maandenlang het belang van mondmaskers te onderstrepen in de strijd tegen het coronavirus, en ook tijdens zijn verkiezingsrally’s wordt er amper aandacht besteed aan de mondmaskerplicht.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

In een tweede bericht op Twitter schreef Trump: “Ik ben verheugd u te melden dat, omwille van het belang van de nauwkeurigheid in berichtgeving, ik overweeg om mijn interview te posten VOOR HET OP TV KOMT! Dat zal gedaan worden zodat iedereen een glimp kan opvangen van wat een FAKE en BEVOOROORDEELD interview is. Iedereen zou deze vreselijke inmenging in de verkiezingen moeten vergelijken met de recente interviews met Sleepy Joe Biden!”

...Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Joe Biden en Kamala Harris werden eveneens geïnterviewd door ‘60 Minutes’. Beide interviews zouden komende zondag samen uitgezonden worden.