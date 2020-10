Storm op komst: code geel en nummer 1722 geactiveerd wegens risico op rukwinden en wateroverlast

Het KMI waarschuwt voor rukwinden woensdag tussen 11 en 20 uur. Er geldt in die periode code geel aan de kust, en voor kortere periodes in de andere provincies van het land, zo laat het KMI weten. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 daarom opnieuw geactiveerd.

Woensdag trekt een depressie met de naam Barbara over het zuidoosten van Engeland naar de Noordzee. Aan deze depressie is een significant windveld verbonden. Het KMI verwacht rukwinden rond 80 tot 90 km/u in het westen, rond 80 km/u op de Ardense toppen en tussen 60 en 70 à 80 km/u elders, klinkt het.

Daarom wordt ook het nummer 1722 preventief geactiveerd. De bedoeling van het nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn, niet te laten wachten. Het is geen noodnummer.