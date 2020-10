Meest gezochte maffiabaas van Italië bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

De meest gezochte maffiabons van Italië, Matteo Messina Denaro, is door een rechtbank op Sicilië bij verstek veroordeeld tot levenslang. Sinds de arrestatie van Bernardo Provenzano, in 2006, en Salvatore Lo Piccolo, in 2007, geldt de 58-jarige als een van de leiders van de Cosa Nostra, de Siciliaanse maffia. Denaro is een van de zes meest gezochte criminelen van Italië, en er werden al verschillende levenslange celstraffen voor moord tegen hem uitgesproken.

De rechtbank in de stad Caltanissetta veroordeelde Denaro dinsdagavond laat voor zijn deelname aan bomaanslagen in 1992 waarbij onder meer de prominente magistraten Giovanni Falcone en Paolo Borsellino omkwamen. De twee voerden een hevige strijd tegen de georganiseerde misdaad op Sicilië, maar moesten die met hun leven bekopen. De moorden leverden wel een ruime publieke steun op voor de antimaffiaoperatie Schone Handen.

De moorden vonden plaats na een massaproces tegen meer dan 300 maffiosi onder wie Cosa Nostra-kopman Salvatore Riina. De maffiosi kregen voor meer dan 2.500 jaar aan gevangenisstraffen.

In 1993 dook Denaro onder, en sindsdien is hij op de vlucht. Hij werd dus bij verstek veroordeeld. In de zoektocht naar Denaro werden al tientallen familieleden en handlangers opgepakt. De familieleden van de slachtoffers van de aanslagen kregen bedragen tussen de 10.000 en 500.000 euro toegewezen, drie overlevenden krijgen 100.000 euro.