MR-voorzitter Bouchez zet druk op regering: “Het moet strenger, of het loopt uit de hand”

Georges-Louis Bouchez wil een aantal maatregelen in de strijd tegen het coronavirus “dringend” verstrengen. Zo is de MR-voorziter voorstander van een algemene mondmaskerplicht in in het hele land, en een verbod op sportwedstrijden met publiek. Dat zegt hij in De Morgen. Opvallend, want de partij van Bouchez maakt deel uit van de federale regering die afgelopen vrijdag nog een verstrenging van de maatregelen uitvaardigde.

De maatregelen waar het Overlegcomité vrijdag een consensus over bereikte, gaan voor Bouchez blijkbaar niet ver genoeg. “We moeten nog meer doen”, klinkt het. “Ik denk dat we bijkomende maatregelen zullen moeten nemen, en dat dat sneller moet gebeuren dan de geplande evaluatie binnen twee weken. Anders is het risico groot dat de situatie compleet escaleert.”

Bouchez suggereert daarom om een mondmaskerplicht in te voeren op alle openbare plaatsen in het hele land, en een verbod op sportwedstrijden met publiek, plus een volledige opschorting van de amateursporten. “Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat er afgelopen weekend bij Standard - Club Brugge 7.500 supporters aanwezig waren, terwijl restaurants nog geen 30 personen mogen ontvangen.”

Er staat vrijdag een nieuw Overlegcomité gepland. Normaliter zouden daar vooral de nieuwe protocollen met een aantal sectoren als de sport-, cultuur- of bedrijfswereld goedgekeurd worden, maar de druk stijgt nu om daar ook meteen een aantal nieuwe en strengere maatregelen af te kondigen. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem lieten al weten daar voorstander van te zijn.