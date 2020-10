Drie doden bij ontploffing in Karachi

Bij een explosie in de Pakistaanse metropool Karachi zijn woensdag zeker drie doden gevallen. Vijftien anderen raakten gewond, van wie zeker de helft in kritieke toestand is, aldus Sajjad Ali van de hulporganisatie Edhi Foundation. Hij vreest dat de dodental nog verder kan oplopen. De ontploffing deed zich voor toen de mensen naar het werk vertrokken.

Op televisiebeelden is een volledig ingestorte gevel te zien in de wijk Gulshan-e-Iqbal. Het is nog onduidelijk wat de explosie veroorzaakt heeft.Gevreesd wordt dat nog verschillende mensen vast zitten in de appartementen en de bank op de gelijkvloerse verdieping van het gebouw. De politie sloot de omgeving af, maar gaf geen verdere commentaar over wat zich voorgedaan heeft.