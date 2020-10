Schot gelost bij home invasion in Zottegem, één persoon gewond

De home invasion vond plaats in Straatje in Leeuwergem. Foto: pdv

Zottegem / Leeuwergem - In Leeuwergem, deelgemeente van Zottegem, is dinsdagavond één persoon gewond geraakt bij een home invasion. De daders vluchtten weg met een rode wagen, de politie en het parket hebben een onderzoek opgestart.

Omstreeks 19 uur drongen enkele daders een woning binnen in Straatje. Naar verluidt was het hun bedoeling om de wagen van de bewoners te stelen. Bij de daaropvolgende schermutseling werd een schot gelost, en raakte één persoon gewond. De daders sloegen vervolgens op de vlucht, het is niet duidelijk of ze iets buit konden maken. De gewonde werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie en het parket van Oost-Vlaanderen kwamen ter plaatse voor een onderzoek, maar weigeren verder alle commentaar. Uit buurtonderzoek bleek alvast dat de daders zich met een rode wagen verplaatsen, en vermoedelijk wegvluchtten via de nabijgelegen N42.