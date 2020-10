Buitenlandse pers ziet “heroïsche zege van Club Brugge”, Russen zijn eerlijk: “Over 90 minuten was het verdiend”

1-2, met een winnende goal van een 19-jarige in blessuretijd en een doelman die al meer dan een jaar geen officiële match meer gespeeld had als held. De eerste keer ooit dat Club Brugge zijn Champions League-campagne kon aanvatten met een zege is niet onopgemerkt voorbijgaan. Ook in het buitenland niet. Daar leggen ze ook de nadruk op de afwezigen die blauw en zwart had tegen de Russische kampioen. “Heroïsch”, noemt de Spaanse sportkrant Marca het. Belgisch bondscoach Roberto Martinez loofde Club-doelman Ethan Horvath.

“Een 19-jarige steelt de show van Dejan Lovren”, kopt Kicker, het Duitse voetbalblad dat de match tussen de Russische en Belgische kampioen op de voet volgde omwille van de aanwezigheid van Borussia Dortmund in de groep. Onder de indruk van de partij waren ze wel niet echt. “Het was een beloftevolle confrontatie, maar voor rust konden die beloftes nooit ingelost worden. Een onooglijke match was het, met misverstanden en fouten over en weer. Enkel beide verdedigingen waren op niveau, wat tot een saaie vertoning leidde.”

“Na de gelijkmaker kwam de thuisploeg dichter bij de overwinning, maar het was Club Brugge dat dankzij een scherpe aanval in blessuretijd met de zege ging lopen. Ruud Vormer kreeg te veel vrijheid en legde goed af op Charles De Ketelaere, die vanop een meter of vier maar binnen te duwen had. De pas 19-jarige werd zo verrassend genoeg de matchwinnaar.”

Russen hadden gehoopt op Simon Mignolet

Voor de Europese voetbalbond UEFA volgde de toonaangevende Russische voetbaljournalist Artur Petrosyan de wedstrijd. “Club Brugge was doorheen het merendeel van de match de betere ploeg en neemt verdiend de drie punten mee naar huis”, klonk het eerlijk. “Zenit begon pas te voetballen nadat ze op achterstand waren gekomen. Nadat ze 1-1 scoorden, hadden ze evengoed kunnen winnen, maar een Brugse counter resulteerde in een late goal voor de bezoekers. Op dat moment zat die er niet aan te komen, maar over de hele match was ze wel verdiend.”

Petrosyan gaf ook aan dat ze in Rusland teleurgesteld waren dat Simon Mignolet niet in doel stond… al bedoelden ze dat niet meteen als compliment voor de Rode Duivel, die besmet is met corona en daardoor niet kon afreizen naar Sint-Petersburg. Voormalig Russisch international en Arsenal-speler Andrei Arshavin zei volgens hem in aanloop naar de wedstrijd op Russische televisiezender Match TV: “Ik had liever gehad dat Mignolet speelde. Je verwacht altijd iets speciaals van hem”, met een grijns.

Andrei Arshavin on @MatchTV before @ChampionsLeague match Zenit - Brugge:



"I wish Mignolet was playing tonight. You always expect something special from him." (smirks) — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) October 20, 2020

“Heroïsche zege”

Marca heeft het over “een heroïsche overwinning voor Club Brugge, dat door Covid-19 en blessures enkele van zijn basisspelers moest missen”. De Spaanse sportkrant zag hoe blauw-zwart “net toesloeg op het moment dat ze in het nauw gedreven werden door Zenit. De rest van de wedstrijd was een belegering.” Zij roemen Club-doelman Ethan Horvath dan ook als Man van de Match. “Hij had een miraculeuze save in huis op een poging van Dzyuba en had een geweldige reactie op een afgeweken schot van Wendel.”

Ook waren er nog mooie woorden voor de kapitein van de Belgische kampioen. “Op het moment dat de match afgelopen leek, pakte Club Brugge nog uit met een buitengewone combinatie. Ruud Vormer, het hart en ziel van de ploeg, deed Zenit dood met een pass die De Ketelaere voor het lege doel bijna niet meer kon missen.”

Roberto Martinez looft Ethan Horvath

Iemand die de match ook met argusogen gevolgd had, was bondscoach Roberto Martinez. De trainer van de Rode Duivels was als analist te gast voor de Amerikaanse zender CBS en had mooie woorden over voor Horvath. “Hij was dominant, straalde vertrouwen uit. De manier waarop hij de achterste vier bestuurde, was excellent. Het leek wel alsof hij allang met die verdediging voor zich speelde. Op het einde zie je ook hoe de ploegmaats met hem meeleefden”, verwees Martinez naar Brandon Mechele, die een emotionele Horvath een dikke knuffel kwam geven na de zege.

Roberto Martinez and @MicahRichards applaud Ethan Horvath’s performance in net for @ClubBrugge 👏 pic.twitter.com/7zI0cSa214 — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) October 20, 2020

“Hij was zo opgelucht dat ze gewonnen hadden. Ze verdienden dat ook. Aan die own goal had Horvath geen schuld, maar je wil niet herinnerd worden als de man die zijn ploeg de zege kostte door een ongelukkige eigen goal. Hij had ook al lang niet meer gespeeld, hij heeft international Simon Mignolet voor zich staan. Hij is 25 en op een leeftijd gekomen waarop je stilaan moet beginnen spelen. Daarom moet dit veel deugd doen.”