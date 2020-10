Sint-Niklaas -

Op de E17 in Sint-Niklaas in de richting van Antwerpen is er aanzienlijke verkeershinder door een ongeval. Twee vrachtwagenchauffeurs en de bestuurder van een auto zijn er ter hoogte van de samenkomst van de parallelbaan met de hoofdbaan op elkaar gereden. Een van de vrachtwagens kwam door de klap op de middenberm terecht. Een truckchauffeur en de bestuurder van de auto werden gewond. Alle drie de wagens moeten getakeld worden.