Zeker elf doden bij massapaniek in Afghanistan

In de Oost-Afghaanse provincie Nangarhar zijn zeker elf doden, vooral vrouwen, gevallen toen in een wachtrij paniek uitbrak. Duizenden mensen stonden te wachten in een stadion in provinciehoofdstad Jalalabad, vlak bij het Pakistaanse consulaat, om een Pakistaans visum aan te vragen. Er vielen ook verschillende gewonden in de menigte, meldt de woordvoerder van het provinciaal ziekenhuis van Nangarhar.

Volgens twee provincieraadsleden stonden tussen de 30.000 en 40.000 inwoners van de provincie aan te schuiven. De vraag naar Pakistaanse visa is altijd al hoog geweest in Afghanistan: veel Afghanen reizen naar het buurland voor een medische behandeling of voor zaken. De hoge vraag leidt ook tot corruptie en is een inkomstenbron voor velen die visa sneller verkrijgen, op een niet-officiële manier.

De Pakistaanse autoriteiten hadden zeven maanden lang geen nieuwe visa afgeleverd, vanwege het coronavirus. Nu het weer kan, kwam het tot een massale volkstoeloop.

Gemengde bijeenkomsten zijn verboden in de regio, waardoor mannen en vrouwen op verschillende plaatsen stonden te wachten. Volgens één bron zijn vooral oudere vrouwen omgekomen.