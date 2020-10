Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe: “We zijn altijd geduldig geweest met Charles De Ketelaere”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe genoot thuis van de Champions League-zege van zijn club op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg. De sterke man van blauw en zwart zit in quarantaine na nauw contact met manager Vincent Mannaert, die zaterdag positief testte op corona. “Begin dit seizoen heeft Charles De Ketelaere het even moeilijk gehad, maar hij heeft zich goed herpakt”, zei Verhaeghe op Radio 1 over de 19-jarige matchwinnaar.

“Ik was iets meer nerveus, maar machteloos ben ik sowieso altijd - ik speel niet mee, hé. Ik ben hier heel blij, heel fier en heel dankbaar voor. Ik ben toch rechtgesprongen bij die 1-2 en in de armen van mijn dochter gevallen”, vertelde Verhaeghe hoe hij de Brugse zege beleefd had. De voorzitter van Club zag met plezier hoe jeugdproduct De Ketelaere zich ontpopte tot matchwinnaar. “We hebben altijd geloofd in Charles en zijn altijd geduldig met hem geweest. Dat is ook nodig, dat we hem niet zomaar voor de leeuwen gooien maar hem stap voor stap brengen. Dat begrijpt hij zelf ook. Hij is heel slim, heel intelligent en een goede voetballer. Begin dit seizoen heeft hij het toch even moeilijk gehad, maar hij heeft zich goed herpakt. Of hij Rode Duivel moet worden? Goh, we hebben een bondscoach die goed zijn werk doet. Daar liggen we nu niet van wakker. Als het komt, dan komt het.”

De andere uitblinker was ook een verrassing: doelman Ethan Horvath had zijn laatste officiële match voor Club Brugge in september 2019 gespeeld, maar verving de door corona gevelde Simon Mignolet met brio. “Ethan is een hardwerkende, heel professionele Amerikaanse keeper. Hij heeft zijn kans gepakt en genomen. Het tegendoelpunt was ongelukkig, maar hij speelde wel een beresterke match met twee wereldsaves in de tweede helft. Ik begrijp zijn ontlading heel goed. Hij heeft hier heel hard voor getraind en was altijd mee in het verhaal: dat is ook typerend voor deze groep, dat ook de jongens naast het veld één familie zijn.”

Al na de loting spraken ze bij Club Brugge de ambitie uit om in deze groep bij de eerste twee te eindigen. Wat denkt Verhaeghe er nu van, nu blauw-zwart voor het eerst in zijn geschiedenis een Champions League-campagne begonnen is met een zege? “De ambitie blijft om te overwinteren, maar de andere drie teams zijn heel sterk natuurlijk. Lazio heeft gisteren de fouten van Dortmund afgestraft. Normaal zijn Lazio en Dortmund beter dan wij, en Zenit is zowat de Russische nationale ploeg, misschien zelfs nog een beetje sterker. Maar het is en blijft voetbal. Ik ben alleszins tevreden dat we na de 1-1 ons spel zijn blijven spelen. Die aanval die ons de zege bezorgt, getuigt van professionaliteit, van rustig je werk blijven doen. Dat is een maturiteit die in deze groep geslepen is.”