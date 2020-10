Vijftiger uit Turnhout krijgt vier jaar cel voor verkrachting van poetsvrouw

Turnhout - De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een vijftiger uit Turnhout tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar veroordeeld voor de verkrachting van zijn poetsvrouw.

De verkrachting deed zich voor op 5 november 2019. Het slachtoffer was die dag via een dienstenchequebedrijf aan het poetsen bij de man. Ze legde nog dezelfde dag een verklaring af bij de politie. Op haar bovenarmen en in de hals werden blauwe plekken aangetroffen. Het was de vierde keer dat de poetsvrouw bij de man ging poetsen. Ook voordien was hij al handtastelijk geweest, maar ze ging terug omdat ze schrik had haar job te verliezen.