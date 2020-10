Charles De Ketelaere: hoe een groot tennistalent toch profvoetballer bij Club Brugge werd

Heel België kent hem nu en in Europa zal hij ook niet onopgemerkt blijven. Charles De Ketelaere (19) heeft met zijn uitstekende wedstrijd en beslissende goal in Sint-Petersburg een eerste stap gezet naar een veelbelovende carrière. Maar net zo goed stond hij nu ergens indoor een tennistoernooi af te werken. “Ik behoorde tot de beste jeugdspelers van Vlaanderen maar toen ze vroegen wat ik later wilde worden, antwoordde ik als enige: profvoetballer”, aldus De Ketelaere.