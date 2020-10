“Tientallen doden” bij protesten tegen politiegeweld in Nigeria

Nu al twee weken wordt in Nigeria massaal op straat gekomen tegen het politiegeweld. In de nacht van woensdag op donderdag vielen bij de repressie van die betogingen in Nigeria’s bevolkingrijkste stad Lagos volgens op sociale media verspreide berichten en videobeelden verschillende doden en gewonden.

Er is nog geen officiële bevestiging van de doden, al heeft de provinciale regering al bevestigd dat er een schietpartij was en dat het onderzoek loopt. Een ooggetuige meldt aan de BBC 20 lijken en zeker 50 gewonden gezien te hebben nadat soldaten het vuur openden, en ook Reuters kreeg van getuigen te horen dat er in de massa geschoten werd.

“Amnesty International heeft geloofwaardige maar verontrustende bewijzen verzameld van excessief gebruik van geweld dat leidde tot de dood van betogers aan de tolpoort van Lekki in Lagos”, meldt de mensenrechtenorganisatie op Twitter. Amnesty herinnerde er de Nigeriaanse autoriteiten verder nog aan dat dodelijk geweld enkel mag in uitzonderlijke omstandigheden.

Via Twitter heeft het Nigeriaanse leger al laten weten dat de berichten over soldaten die burgers ombrengen als “fake news” te bestempelen zijn. De autoriteiten hadden voor dinsdag een uitgaansverbod van 24 uur afgekondigd voor Lagos en omgeving. De betogers die de tolpoort in Lekki al dagen bezetten, weigerden die echter te verlaten.

Aan de basis van de protesten ligt een video waarin te zien is hoe een agent van de inmiddels opgedoekte elite-eenheid Special Anti-Robbery Squad een jongeman doodt. De hashtag #EndSARS raakte ook buiten Nigeria verspreid.