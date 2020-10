Rode Duivels behouden eerste plaats op nieuwe FIFA-ranking en staan nu al meer dan twee jaar op één

Donderdag maakt de Wereldvoetbalbond FIFA haar nieuwe FIFA-ranking bekend en dat zal opnieuw met de Rode Duivels op de eerste plaats zijn. De Duivels verloren tijdens de vorige interlandperiode voor de Nations League in Engeland (2-1), maar dankzij de 1-2 zege enkele dagen later in IJsland kwam hun leidersplaats niet in gevaar.

België totaliseert op de nieuwe ranking 1764,5 punten. Dat zijn 8,5 punten minder dan een maand geleden. Eerste achtervolger Frankrijk kwam met 1751,8 punten dichterbij. Op drie volgt Brazilië met 1725,1 punten.

De interlands in oktober van de Rode Duivels zullen niet als spectaculair de geschiedenis ingaan. Na een 1-1 gelijkspel in het Koning Boudewijnstadion in de vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust - met enkele debutanten tussen de lijnen - leden de manschappen van bondscoach Roberto Martinez op Wembley tegen Engeland (2-1) hun eerste nederlaag in bijna twee jaar tijd. De leidersplaats in de FIFA-ranking stond op dat moment even op het spel, maar de zege drie dagen later in IJsland (1-2) volstond ruimschoots om een nieuwe maand aan kop van ranglijst te blijven.

De Rode Duivels staan sinds 20 september 2018 nu al meer dan twee jaar onafgebroken op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 viel die eer hen ook al eens te beurt. Slechts drie landen stonden ooit nog langer op nummer één. Als de Belgen tot het uitgestelde EK van volgend jaar op de eerste plaats blijven, wippen ze zelfs over Duitsland dat in ­totaal al 1148 dagen aan kop stond. Brazilië (4699 dagen aan de kop) en Spanje (1959 dagen) vormen de onbedreigde top-2.